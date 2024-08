Torna l’incubo dei “ladri di case” 

Tornano in azione i ladri di case. Sono tre le denunce-querele depositate in Procura tra maggio e luglio per invasione e occupazione di immobile: le prime due riguardano immobili privati e industriali che erano disabitati da tempo, la terza è stata presentata da un ente pubblico regionale che, dopo la richiesta di assegnazione, ha scoperto che l’edificio era già da tempo abitato da una famiglia con bambini. Era dal periodo dell’emergenza covid, da quando cioè erano stati sospesi gli sfratti esecutivi, che non si registravano invasioni arbitrarie e occupazioni di abitazioni.

Le nuove denunce

Nel mese di maggio è arrivata la segnalazione di una coppia che aveva sfondato la finestra e occupato le stanze di un alloggio di via Machiavelli, dopo la morte del precedente inquilino che, ormai da anni, viveva senza più averne titolo un quella casa. In realtà, stando alla querela, a occupare sarebbero stati proprio i figli dell’uomo deceduto su cui pendeva da tempo una procedura di sfratto per morosità: non pagava più l’affitto dal 2018 e aveva deciso di attendere l’esecuzione giudiziaria, poi sospesa per il coivid. Alla fine dello scorso anno è morto. Convinto di essere rientrato in possesso dell’immobile, il proprietario – si legge nella denuncia – ha cambiato le serrature e chiesto ai figli dell’inquilino di liberare le stanze, ma come risposta ci sarebbe stata la nuova occupazione. Gli altri due casi riguardano un appartamento di via Schiavazzi (la donna che ci viveva l’aveva lasciato per vivere un periodo a casa dei familiari) e una porzione di edificio industriale di viale Elmas, ormai in disuso da oltre dieci anni che sarebbe stata occupata da un nucleo di origine slava. A presentare la querela è stato l’amministratore giudiziario che si occupa della gestione dei beni della società in liquidazione.

Le case occupate

In passato il fenomeno aveva fatto registrare picchi ben più elevati. Nel luglio del 2008 si erano contate cinque occupazioni abusive in una sola settimana tra Is Mirrionis, San Michele, via Piero della Francesca e via dei Conversi, quasi tutte a danno di anziani che, a causa degli acciacchi, erano finiti con l’essere ricoverati e derubati della casa una volta dimessi. In quasi tutti i casi, per fortuna, gli agenti della Polizia Locale erano riusciti a liberare l’immobile nelle fatidiche ventiquattro ore, termine ultimo per scongiurare il rischio di non riuscire più a mandare via gli occupanti. Così non è accaduto nei tre casi finiti in Procura perché si trattava di immobili di fatto non abitati. Sino a prima del Covid la media nell’Isola era di circa 40 occupazioni abusive l’anno per quanto riguarda gli alloggi degli enti pubblici. Un numero tale che aveva spinto la Corte dei Conti a sollevare la questione sulla vigilanza e la necessità di creare una struttura di pronto intervento capace di tutelare il patrimonio immobiliare ed i diritti degli assegnatari regolari. Dopo la pandemia il numero si è notevolmente ridotto. Ora questi nuovi tre casi.

RIPRODUZIONE RISERVATA