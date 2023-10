Torna l’evento Fromentu, protagonista il pane tipico 

Domani, a Pompu, torna “Fromentu - Bread Experience”. Arrivata alla terza edizione, la manifestazione sarà l’occasione per celebrare il pane come elemento identitario del territorio. I forni delle case saranno accesi tutto il giorno e le strade saranno invase dal profumo del pane appena sfornato. In programma degustazioni, giochi, visite guidate e musica. E poi i laboratori, per imparare i segreti della decorazione del pane, “su coccoi", con le panificatrici di Pompu e le colleghe di Villaurbana e Quartucciu. Il Museo multimediale Casa del pane ospiterà il laboratorio sulle paste tipiche dedicato ai bambini. «Un’esperienza unica - dice il sindaco Moreno Atzei - L’evento vuole valorizzare il nostro pane e l’intera filiera». ( g.pa. )

