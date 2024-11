Torna l’autoemoteca, appello ai donatori 

«Fai anche tu la mossa giusta, vieni a donare il sangue». Nello slogan scelto per l’occasione c’è tutto il senso dell’iniziativa in programma il 28 novembre nel centro di Selargius, dove torna l’autoemoteca dell’Avis per sensibilizzare i cittadini sulla donazione del sangue. E sull’importanza di un gesto che - in pochi minuti - può salvare una vita.

«Anche quest’anno la nostra amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’Avis, proponendo una mattinata nel nostro territorio finalizzata alla raccolta del sangue», spiega la vicesindaca Gabriella Mameli. «Sappiamo bene quanto sia prezioso, soprattutto in una Regione come la nostra, con le piaghe della talassemia e dell’anemia che crediamo ancor più rendano l’atto della donazione un dovere civico e morale”, sottolinea Mameli per poi lanciare un appello ai selargini: «Aspettiamo tutti giovedì 28, in via Istria, fronte Comune, dalle 8 alle 12, certi che i nostri cittadini non mancheranno a questa importante opportunità per dimostrare ancora una volta che quella selargina è una comunità attenta e sensibile». L’iniziativa dell’Avis di Cagliari è patrocinata dal Comune: l’autoemoteca sarà in via Istria, davanti al Municipio, per quattro ore, ma per dare il proprio contributo - viene ricordato dagli organizzatori - serve la prenotazione al 349-7540270.

