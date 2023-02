Torna l’annullo filatelico per la giostra 

Si avvicina la Sartiglia e si intensifica la programmazione delle numerose iniziative collaterali, che dopo due anni di assenza, faranno nuovamente da importante corollario alla giostra equestre oristanese. In campo anche Poste Italiane che attiverà un servizio filatelico temporaneo con bolli speciali con la dicitura “Sa Sartiglia – Gremio dei Contadini - 19.2.2023” e “Sa Sartiglia – Gremio dei Falegnami 21.2.2023”; un annullo richiesto dalla Fondazione Oristano a suggellare le due giornate di grande festa nella città. Negli stessi giorni dalle 11 alle 17 sarà possibile timbrare con i bolli speciali le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita al Villaggio Sartiglia in piazza Cova. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Oristano centro / Sportello filatelico Via Mariano IV D’Arborea snc – 09170 Oristano (tel. 0783 368020). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it .

Anchein passato Poste Italiane aveva realizzato gli annulli filatelici dedicati alla Sartiglia, con grande successo. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA