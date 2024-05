Torna l’acqua nell’area cani di Su Planu 

Torna l’acqua nell’area cani di via Machiavelli, nel rione selargino di Su Planu. Un disagio - quello della fontanella a secco - che durava da mesi, legato a un problema idrico nel campo da calcio accanto allo spazio dedicato ai quattrozampe. Con tanto di lamentele dei tanti che frequentano l’area, e interrogazioni fatte in Consiglio comunale dal capogruppo del Pd Omar Zaher, e di recente anche da parte della collega di minoranza Francesca Olla. Una settimana fa era stato lo stesso assessore al Verde urbano Gigi Gessa a rassicurare sul fatto che il problema si stava risolvendo. «Così come promesso siamo riusciti a ripristinare l’erogazione idrica nell’area cani grazie a una variazione della tubatura», spiega Gessa, «una soluzione temporanea in attesa di riuscire a risolvere il problema della perdita idrica presente nel campo di calcio».

