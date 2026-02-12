Torna l’acqua dopo cinque giorni 

È rientrata ieri pomeriggio l’emergenza che da sabato scorso aveva lasciato senz’acqua diciotto appartamenti tra via Piovella e via Parraguez. Dopo quasi cinque giorni di disagi, una squadre di Abbanoa è intervenuta ripristinando il servizio, a seguito della richiesta di pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale.

«È finalmente tornata l’acqua – raccontano gli inquilini del civico 55 di via Piovella e del 18 di via Parraguez –. Dopo giorni difficili vediamo di nuovo scorrere l’acqua dai rubinetti».

La vicenda

Il guasto si era verificato nella notte tra sabato e domenica: una condotta danneggiata deviava l’acqua nel cortile della palazzina di via Parraguez, con infiltrazioni nelle cantine, mentre gli appartamenti restavano a secco.

«È una situazione insostenibile, non ce la facciamo più», raccontava in lacrime un’anziana signora residente al civico 55, costretta ad utilizzare le bottiglie per lavare il marito disabile. «Siamo stati costretti a portare le casse d’acqua per le scale sino al terzo piano –, spiega Giuseppe Zorcolo, inquilino del palazzo di via Piovella –. Come me, la maggior parte dei residenti sono anziani e hanno difficoltà a portare pesi simili».

La responsabilità

La riparazione è rimasta bloccata per diversi giorni a causa di una divisione sulla competenza della condotta tra Comune e Area. Sul posto si erano recati alcuni tecnici, ma senza un intervento risolutivo.

L’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, ha parlato di una «sovrapposizione di competenze», aggravata dalla presenza di condomini misti, con parte degli alloggi di proprietà pubblica e parte riscattati o acquistati da privati.

L’intervento

«Siamo soddisfatti che l’intervento immediato di Abbanoa in risposta alla nostra richiesta abbia restituito a tante famiglie un bene primario che è l’acqua– ha dichiarato l’assessora alla Salute Anna Puddu –. L’auspicio è che, rispetto a disservizi come questo, le istituzioni competenti si attivino nell’immediato per trovare delle soluzioni immediate evitando di creare disagi insopportabili per tutti, a maggior ragione per famiglie che vivono una condizione di fragilità».

