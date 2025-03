Torna la “Vespiglia” domenica la corsa 

Come da tradizione anche quest’anno torna la “Vespiglia” la corsa alla stella che rispetto alla Sartiglia, a cui si ispira, si corre in Vespa e non a cavallo. La 17esima edizione della manifestazione, nella quale si sfidano i quattro quartieri storici, si correrà come sempre in via Azuni domenica. L'appuntamento sarà presentato alla stampa oggi alle 10 alla Mem, in via Mameli 164. Parteciperanno l'assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo del Comune Maria Francesca Chiappe e i rappresentanti del Vespa Club Cagliari.

