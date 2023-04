Torna la valanga granata 

Esperia 98

Alfa Omega 72

Esperia Cagliari : Manca 3, Cabriolu 8, Perez Da Rold 14, Floridia 14, Chessa 12, Villani 3, Garello ne, Picciau 20, Locci 6, Tocco 5, Piras, Sanna 13. Allenatore Manca

Alfa Omega : Manzo 11, Di Pa- squale 21, Pappalardo 3, Di Pietro 5, Tomassoni 2, Vitale 17, Cardi 3, Pinfildi 10. Allenatore Sementilli

Parziali : 35-12; 64-36; 80-51



Un gioco da ragazzi. Dopo la sconfitta in casa della Virtus Roma, l’Esperia riprende le buone abitudini e non lascia scampo all’Alfa Omega, battuta agevolmente a Monte Mixi per 98-72 nel 5° turno della fase a orologio di C Gold.

Nonostante l’assenza di Garello, fermo a causa di un fastidio al tendine, i granata non hanno avuto difficoltà nell’archiviare la pratica già nei primi 10 minuti di gara, chiusi avanti sul +23. Con Picciau a recitare il ruolo di mattatore offensivo, i cagliaritani hanno incrementato il gap alla pausa lunga per poi gestire serenamente i ritmi della gara nel secondo tempo.

Il successo rafforza la posizione degli esperini nel pieno della zona playoff: a cinque giornate dal termine della seconda fase, Chessa e soci restano in lizza sia per il quarto posto che vale la promozione diretta in B, che per l’obiettivo più realistico e a portata di mano: quello di affrontare la postseason con il vantaggio del fattore campo.

Ritmi indiavolati in attacco e in difesa, circolazioni fluide e buon impatto anche da parte dei giovanissimi Tocco e Piras, lanciati in campo nel finale. Coach Manca può essere soddisfatto: «È stata una vittoria molto importante, giunta al termine di una settimana non semplice», commenta, «la squadra si è divertita e ha interpretato la gara con intensità fin dai primi possessi».



