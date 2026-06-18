Torna la tradizione contadina con “Sa festa de sa spiga” 

Il weekend di Vallermosa sarà dedicato alla tradizione contadina. Domani si darà il via a “Sa festa de sa spiga” con l’apertura dei laboratori esperienziali.

L’oramai consolidata manifestazione inizierà alle 8,30 nel parco Falcone e Borsellino con il ritrovo dei partecipanti ai laboratori. Il momento clou si terrà alle 9 con la rievocazione della tradizionale mietitura a mano.

Il programma prosegue alle 10,30 nel centro del paese con l’apertura delle mostre allestite nei locali di Casa Montis, tra cui l’esposizione etnografica proposta dalla Pro loco di Vallermosa e quella sui grani sardi e sulla filiera corta curata da Laore. Nella stessa ora, nella Sala del teatro comunale si svolgerà il laboratorio di archeologia “Pane e nuragici” a cura dell’archeologo Nicola Dessì. Chiuderà la giornata il torneo di “ Pincaneddu” previsto alle 21 nella piazza San Lucifero.

La domenica si riprende alle 12 con le degustazioni dei prodotti esposti nella Casa Montis. Seguirà, alle 12 e alle 19, il tradizionale rito della panificazione e la vendita del pane. Dalle 19 si terrà l’aperitivo “agricolo”, seguirà la serata musicale proposta da Stefano Caredda che chiuderà la manifestazione.

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