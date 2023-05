Torna la Straolbia rinnovata: sport e divertimento 

Ai nastri di partenza la 33esima edizione della Straolbia che, il 7 maggio dalle 9:30, prenderà il via da Piazza Crispi e farà correre oltre 800 partecipanti per le vie del centro. Dopo sei anni, la gara podistica, organizzata dalla Podistica Amatori Olbia, in collaborazione con le associazioni di atletica olbiesi e il patrocinio del Comune, torna con un format del tutto nuovo che mescola sport, musica, divertimento e sostenibilità ambientale. Tre percorsi, quattro chilometri per la corsa non competitiva, otto per la gara competitiva e fino a 900 metri per la competizione del settore giovanile che farà sfidare circa 200 bambini. E tanti eventi collaterali: spettacoli nella piazza del lungomare con vista sulle regate di windsurf e di vela, sport e musica nella darsena di via dei Lidi ed esibizione delle majorettes accompagnate dalla banda musicale, all'ingresso del parco Fausto Noce. Per la prima volta, alla Straolbia è abbinato il contest fotografico social Scatti di Straolbia che raccoglie le foto delle passate edizioni e che premierà, con due biglietti per il Red Valley Festival, lo scatto che ha collezionato più like. All'insegna della sostenibilità, per l'evento sarà garantito un servizio in grado di ridurre a zero l'impatto ambientale con l'uso di materiale plastic free, un servizio di raccolta differenziata potenziato e la scelta di premi a km 0. (t.c.)

