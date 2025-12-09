Torna la sfida tra Masterchef  e questa volta passa anche dal bastione di Cagliari 

Si riaccendono le cucine di MasterChef Italia, al via da domani alle 21.15 su Sky Uno e su Now. Il talent Sky Original torna con il trio di chef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, insieme per il settimo anno consecutivo a guidare e valutare, tra prove tradizionali e novità ispirate alla sostenibilità, decine di aspiranti chef pronti a conquistare la Masterclass 2025. Ed è proprio sulla Masterclass che la Sardegna è coinvolta. Questa estate, infatti, il bastione di Saint Remy è stato per due giorni il set di una delle fasi dei programma. Tutto avvolto dalla massima riservatezza (al di là dell’apparizione di giudici per vie e ristoranti cagliaritani che si sono prestati a numerosi selfie) e su cui per ora vale una stringata comunicazione: la stagione porterà la Masterclass dalla Food Valley parmense a Cagliari e Bra, dallo Juventus Stadium alla Norvegia.

Live Cooking

Insomma resterà da scoprire il coinvolgimento cagliaritano puntata per puntata, fermo restando che nulla sappiamo sull’identità dei candidati, ci saranno dei sardi? Di sicuro per sapere cosa è accaduto al bastione di Cagliari bisognerà attendere prima le selezioni dei Live Cooking, dove i concorrenti avranno 45 minuti dietro le quinte e 5 (o 10 scegliendo l’all-in) davanti ai giudici per convincerli. La nuova stagione introduce anche un elemento inedito: il Creative Test, che definirà la classe finale dopo la selezione dei grembiuli bianchi e grigi. Confermate tutte le prove che hanno reso celebre il programma, dalle Mystery Box alle Invention, fino ai temuti Pressure Test. Quest'anno, però, le Mystery Box si moltiplicano: oltre alle classiche, tornano le Red e le Golden", e debuttano le Green Mystery Box, dedicate alla sostenibilità e curate da Chiara Pavan, che riporta in cucina i temi della riduzione degli sprechi e della cucina sostenibile.

Sorprese

Sul fronte narrativo, i tre giudici anticipano un'edizione più matura, capace di unire tradizione e innovazione. «Ci saranno sorprese: questo sarà un MasterChef molto più sereno», afferma Bruno Barbieri, spiegando la ricerca svolta «tra produttori sconosciuti e piccoli tesori gastronomici». Per lo chef, la forza della cucina italiana è evidente: «Merita la candidatura Unesco. Se vivi negli Usa e vuoi avere successo, devi aprire un ristorante italiano».

Sostenibilità

Cannavacciuolo mette al centro la sostenibilità: «L’anti-spreco deve tornare a essere naturale, come facevano i nostri nonni. Dobbiamo insegnarlo nelle scuole: bisogna comprare meno e meglio». Lo chef originario ricorda anche il valore intergenerazionale del programma: «MasterChef è visto dai bambini e dagli anziani. C'è anche un concorrente di 92 anni».

Dimensione culturale

Locatelli ribadisce la dimensione culturale del cibo: «MasterChef mette d’accordo tutte le età: è il complimento più bello». Per lui l’obiettivo è «normalizzare l’anti-spreco» e portare la cucina italiana nel mondo: «La cultura non ha dazi. Entrare in un’altra cultura con il nostro modo di mangiare è importante». Ricco il parterre di ospiti: Jeremy Chan, Ciccio Sultano, Iginio e Debora Massari, Jessica Rosval con il progetto Roots, e Ángel León.

In palio, per il futuro vincitore ci sono ben 100mila euro in gettoni d’oro, un libro di ricette e, infine, anche un corso di alta formazione ad Alma.

RIPRODUZIONE RISERVATA