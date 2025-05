Torna la Sagra delle Pesche a San Sperate. Dopo lo stop dello scorso anno, quello deciso dall’amministrazione comunale dopo la notizia della scomparsa di Francesca Deidda (il cui corpo sarebbe stato ritrovato pochi giorni dopo) e l’arresto di Igor Sollai, l’appuntamento che festeggia il prodotto principe del territorio sansperatino si prepara ad una nuova edizione, ripartendo dal momento in cui tutto si era interrotto: la 62esima edizione. «Recupereremo molte delle idee per lo scorso anno, ma c’è anche qualche novità», anticipa il sindaco Fabrizio Madeddu.

L’intento

La donna era scomparsa a maggio, ma per mesi nessuno nel paese seppe nulla. Il caso diventò in poche ore nazionale e il consiglio comunale, unanimemente in una riunione a porte chiuse, decise di annullare la Sagra. Una decisione che si rivelò in seguito azzeccata: il corpo di Francesca sarebbe stato ritrovato nelle campagne che circondano la ex 125, l’Orientale sarda, proprio nei giorni che avrebbero visto il paese in festa. Poi a settembre un nuovo appuntamento di sensibilizzazione nacque in ricordo della donna 42enne. «La Sagra di quest’anno non è un appuntamento nato per ricordare Francesca, ma ovviamente non la dimentichiamo. Non lo faremo mai», specifica il primo cittadino. «Il programma è ancora in fase di realizzazione e non escludo - anzi vorrei trovare il modo di farlo - di trovare alcuni momenti dedicati alla sua memoria».

L’appuntamento

È fissato per il 19 e il 20 luglio. «Dobbiamo pubblicare il bando e cerchiamo di rimettere in gioco i soldi dello scorso anno», spiega il sindaco. «Prematuro parlare di un programma ufficiale, visto che ancora il bando non è stato vinto, ma posso dire che, nonostante alcuni elementi siano stati recuperati in precedenza, ci rifaremo a ciò che avevamo deciso per l’edizione del 2024. Ci sono degli accordi in essere dallo scorso anno e vogliamo mantenerli». Buone notizie anche per i commercianti: «Chi aveva pagato il suolo pubblico lo scorso anno, per esempio, non dovrà pagarlo nel 2025. Ci sembra giusto aiutare le piccole realtà che avevano già investito».

La novità

Riguarda la festa del patrono, San Sperate. Di norma è accorpata alla Sagra e chiude la manifestazione con una giornata dedicata. Invece, stavolta la anticipa e raddoppia: il Comune indica il 17 e il 18 luglio come date dedicate al Martire. Il comitato ha un nuovo presidente, Yuri Murgia, che anticipa: «Abbiamo nuovi membri e stiamo lavorando bene. Noi ci sentiamo pronti. Mandare avanti il comitato è importante per il paese e servono giovani per il ricambio generazionale. Spero ne arrivino tanti».

