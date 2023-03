Torna la Sagra della patata, Monastir capitale dei sapori 

Gianluca Lampis, vicesindaco e assessore alle Attività produttive, è uno degli anfitrioni della Sagra della patata. «Siamo molto ottimisti per questa quarta edizione che fin da subito ha suscitato un grande interesse mediatico. Siamo pronti per accogliere da oggi con grande entusiasmo numerosi visitatori». Monastir si apre all’esterno quindi. Dal cuore pulsante della festa la piazza F.lli Cervi e Govoni, pronta ad accogliere le migliaia di visitatori annunciati che nella grande arena eventi potranno visitare gli stand di prodotti e artigianato del territorio, e fermarsi negli show cooking e degustazioni di piatti tradizionali a base di patate a cura della Pro Loco, con ospiti di rango come gli chef Pierpaolo-Cozzina Argiolu (oggi alle 19.30) e Luigi Pomata (domani alle 12.30), e da qui muoversi verso gli altri eventi della 4a edizione della sagra. Che taglia il nastro stamattina alle 11 nell’aula consiliare di via Progresso con l’appuntamento “Le eccellenze del territorio si incontrano”: degustazione a cura della Fondazione Italiana Sommelier Sardegna e dell’azienda agricola Monte Zara. Poi la premiazione Patata d’oro 2023. Via Michelangelo 20: i turisti saranno avvolti dalle opere del maestro Salvatore Atzeni e dalla sua monumentale pala d’altare dipinta nel solco della pittura rinascimentale. Cibo e arte: basta questo e si fanno le 16, l’ora di apertura degli stand di prodotti locali, artigianato sardo e hobbisti (la fiera sarà anche domani dalle 10) e le 17 quando scatterà l’inaugurazione ufficiale delle sagra con autorità, banda musicale e gruppi folk di Monastir. Alle 18 la sfilata delle maschere della tradizione sarda: Sos Tumbarinos di Gavoi, Mamutzones Antigos di Samugheo e Is Cerbus di Sinnai. La giornata si chiude alle 20.30 col dj set con Rossella Duville.

Una due giorni, oggi e domani, che valorizza le eccellenze enogastronomiche locali, con protagonista assoluta la patata del territorio. La coltura diventata negli ultimi anni l’eccellenza del paese storicamente votato all'agrumicoltura. In grande risalto, come detto, anche l’aspetto culturale con percorsi all'interno del centro storico dove si potranno visitare, chiese, reperti archeologici e mostre. Torna anche la premiazione per monastiresi illustri, con il riconoscimento della “Patata d'oro” a due cittadini che si sono distinti nel campo imprenditoriale e del volontariato. Insomma: una due giorni ricca di emozioni e di eventi tra degustazioni, show cooking, musica dal vivo, maschere tradizionali sarde, gruppi folk e tanti espositori locali ed esterni. L'organizzazione sarà sempre quella collaudata delle scorse edizioni con la Pro Loco e Invitas a supporto dell'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Luisa Murru.

Non è certo Roma con i suoi sette colli, ma anche Monastir fonda parte del suo carattere nelle pittoresche alture che dominano il paese, e che ospitano alcuni monumenti di rilievo religioso e architettonico (è il caso dei piccoli santuari dedicati a San Sebastiano e Sant’Antonio) entrati e pieno diritto negli itinerari turistici posti all’attenzione dei visitatori della “Sagra della patata” che si apre oggi nel paese a ridosso della Statale 131. Tour guidati quindi (domani alle 10.15, 11.45 e 15.30 con partenza dallo stand Pro Loco di piazza F.lli Cervi e Govoni, per info e prenotazioni inviare una mail a sagrapatata@tiscali.it) e molto altro ancora nella sagra che torna dopo 3 anni di stop forzato dovuti alla pandemia.

Sapori eccellenti

L’attesa dei visitatori

Itinerari

Domani alle 10.15 la prima delle tre visite guidate che seguiranno il percorso delle chiese del paese (San Giacomo, Sant’Antonio, San Sebastiano e parrocchia di San Pietro) e della casa campidanese Corte Arrubia in via San Sperate: antica dimora dove il comitato di Santa Lucia farà la presentazione e promozione della festa di Santa Lucia di fine agosto. Tappa del tour, prima del rientro, la visita alla sala consiliare dove sono conservati il prezioso torchio da vino di epoca nuragica, venuto alla luce trent’anni fa negli scavi di Monte Zara e i reperti ritrovati nella necropoli punica di Su Fraigu. Sempre in mattinata (alle 10.45) parte la sfilata dei gruppi folk di Uta, Oristano, Monserrato e Monastir, e per chi avrà ancora voglia di ballare, ma altri generi, musica dal vivo alle 20 con il gruppo “I Vaghi”.

