Torna la sagra del fico d’India 

Arrivano dalle campagne del paese dove una decina di soci della Pro Loco li ha selezionati, raccolti in quantità e preparati per le degustazioni: i fichi d’india tornano oggi protagonisti nell’omonima sagra curata dalla Pro Loco nell’ala est del parco Scarzella dopo lo stop pandemico e i rinvii a causa del maltempo.

«Un prodotto che continuiamo a valorizzare non solo per la sua bontà ma anche per le sue ricche proprietà antiossidanti», osserva Silvia Erbì, segretaria Pro Loco.

Previste anche esposizioni artistiche di artigianato locale, pitture, sculture in ceramica, gioielli, hobbistica e prodotti gastronomici del territorio. Si comincia alle 19 con la mostra mercato e le degustazioni; alle 19,30 laboratorio creativo per bambini e possibilità di degustazioni di fregola con salsiccia (con ticket). Dalle 21, la musica dei “Sweet’ n Blues”. (s. f.)

