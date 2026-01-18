VaiOnline
In televisione.
19 gennaio 2026 alle 00:26

Torna la saga del “Trono di Spade” Un secolo prima con Alto ed Egg ecco “Il cavaliere dei Sette Regni” 

“A Knight of the seven Kingdoms”, Il cavaliere dei Sette Regni: nuovo coinvolgente spin off de il trono di spade nato dalla penna di George R.R. Martin con protagonista una coppia incredibile, ambientata nel mondo di Westeros. La stagione di sei episodi della durata di mezz'ora (già in lavorazione la seconda) al via da ieri, avrà un nuovo episodio ogni domenica su Hbo Max, la nuova piattaforma streaming partita in Italia il 13 gennaio.

La storia

Questa divertente nuova avventura a Westeros sarà diversa da qualsiasi altra mai vista prima, con la deliziosa e strana coppia formata da Peter Claffey, che interpreta Ser Duncan l’Alto, e Dexter Sol Ansell, nei panni del suo scudiero, Egg. “A Knight of the Seven Kingdoms” è un adattamento di “Tales of Dunk and Egg”, una raccolta di tre racconti di Martin. La prima stagione è basata su “The Hedge Knight”, il primo racconto. Un secolo prima degli eventi narrati ne “Il Trono di Spade” due improbabili eroi viaggiano attraverso Westeros… un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto (Claffey), e il suo piccolo scudiero, Egg (Sol). Ambientato in un'epoca in cui la dinastia dei Targaryen detiene ancora il Trono grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi incredibili compagni. Dal punto di vista cronologico, la serie si colloca un secolo dopo le vicende raccontate in “House of the Dragon” e un secolo prima degli eventi del “Trono di Spade” originale. In questo periodo, la dinastia Targaryen mantiene ancora il controllo dei Sette Regni, e la memoria dei draghi, sebbene estinti, continua a vivere nella cultura del regno. Durante il loro viaggio attraverso Westeros, Duncan ed Egg incontreranno diversi membri della casata Targaryen.

