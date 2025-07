Torna la rassegna “Ortoforte”: festa tra stand e degustazioni 

Ogni seme diventa storia, ogni piatto è condivisione: sabato e domenica a Carloforte torna “Ortoforte”, il mercato della terra, giunto alla quarta edizione, organizzato dal Comune in collaborazione con Laore. Appuntamento in piazza Pegli dove, sabato dalle 19 sarà possibile passeggiare tra gli stand degli agricoltori e assaggiare i prodotti a filiera cortissima.

Dalle 19,30 alle 20,30 l’antropologo Andrea Luxoro parlerà di Incomunis, la comunità per la biodiversità alimentare della Sardegna Sud Occidentale. Dalle 20,30 alle 23 via all’Hosteria dell’Orto (i biglietti possono essere acquistati in piazza Pegli), con menù bio preparato con ingredienti locali. Ancora in programma dalle 21 Orto In Salina, degustazioni gourmet a cura della food blogger Carolina Rossino; sempre alle 21 Orto in Cassetta, laboratorio per imparare a coltivare l’orto. Dalle 22 spettacolo musicale con i Molly’s Chamber. “Ortoforte” fa il bis domenica con il Mercato della Terrs e Orto Forum, dalle 20,30 cena pubblica con Hosteria dell’Orto, mentre l’Orto in Salina sarà a cura di Daniele Sandolo e il laboratorio sulla pasta fresca sarà a cura di Antonella Buzzo. Dalle 22,30 si esibiranno le Balentes. «Al centro di questo evento – dice Betty Di Bernardo, vicesindaca - il grande valore culturale e salutistico delle nostre biodiversità in un’ottica di benessere e di opportunità di sviluppo».

