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Castello.
12 aprile 2026 alle 00:22

Torna la rassegna “Concerti a Palazzo Regio”: oggi alle 19 appuntamento coi tesori della lirica 

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Prosegue con grande partecipazione la nona edizione della rassegna primaverile “Concerti a Palazzo Regio”, promossa dall’Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra. Oggi alle 19 il concerto “Dialoghi sonori – Itinerario musicale attraverso i tesori della lirica”, che celebra i brani più belli del repertorio operistico. Sul palco Chiara Guerra (soprano), Dario Sogos (baritono) e Andrea Cossu al pianoforte accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante, con un programma capace di attraversare secoli di storia musicale europea. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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