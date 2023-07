A dieci mesi dalla morte della 22enne curdo-iraniana Mahsa Amini mentre era in stato di fermo per non aver indossato correttamente il velo, ritornano in Iran le pattuglie della polizia morale per sanzionare le donne che non indossano l'hijab nei luoghi pubblici. A darne l'annuncio è stato il portavoce della polizia Saeed Montazermahdi: «Coloro che non rispettano le regole saranno affrontati e perseguiti dalla magistratura».