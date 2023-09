Torna la peste suina, tre casi a Dorgali «Il virus arriva da fuori»  

Una certezza: un focolaio di peste suina scoperto in un allevamento di Dorgali. E una paura: il virus potrebbe essere del genotipo 2, quindi diverso da quello che per decenni ha circolato in Sardegna, provocando la chiusura dei confini all’esportazione di carne di maiale e suoi derivati, dai prosciutti alle salsicce. Non è escluso che l’infezione che ha colpito tre capi, già abbattuti, sia dello stesso genere che sta imperversando nella Penisola e ha provocato l’abbattimento di migliaia di animali. Sarebbe un caso di importazione della malattia, quindi. In un’Isola che si era liberata dall’epidemia. Per avere certezze è necessario attendere l’esito delle analisi. Intanto l’allarme partito ieri mattina dal Consiglio regionale ha già risuonato nelle campagne, dove si pensava che l’incubo fosse alle spalle e che un intero settore produttivo fosse vicino al rilancio.

In commissione

Si attendevano buone notizie dalla riunione della commissione Agricoltura del palazzo di via Roma a Cagliari, presieduta dal sardista Piero Maieli. C’erano sindaci di paesi del Nuorese e dell’Ogliastra come Baunei, Talana, Desulo, Arzana, Orgosolo, Oniferi e Villagrande. Tutti territori che fanno i conti con le restrizioni più ferree della zona rossa. Ed erano presenti anche gli assessori alla Sanità, Carlo Doria, e quella all’Agricoltura, Valeria Satta. Invece è arrivato l’annuncio: «Sono stati isolati tre casi di peste suina africana, verosimilmente di tipo 2», ha detto Doria in apertura dei lavori, «sono in corso tutti gli accertamenti ma ritengo di poter essere cautamente ottimista. È certo però che la Sardegna ha lavorato con grandi sacrifici per eradicare la malattia e non può permettersi oggi di importarla». In caso di conferme infauste, le domande sarebbero: come è entrato il nuovo virus? Qual è la catena di contatti? Che ci fosse preoccupazione rispetto a questa possibile evoluzione è confermato dalla recente delibera della Giunta regionale che ha approvato il piano di monitoraggio di porti e aeroporti della Sardegna: i bagagli in arrivo, grazie a un finanziamento di 90 mila euro, saranno monitorati da cani molecolari che devono scovare carni di maiale non autorizzate.

I controlli

Il problema non è di poco conto. In Sardegna non venivano registrati focolai dal 2018: «Si tratta di un piccolissimo allevamento. Il sistema veterinario della Regione è stato molto celere e in sette ore gli accertamenti sono stati conclusi», ha tenuto a sottolineare in modo rassicurante il direttore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna, Giovanni Filippini, che ha ammesso: «Questo nuovo contagio dopo cinque anni dà fastidio, certo. Ma non può complicare l’enorme percorso fatto dalle comunità e dalla Regione per l’eradicazione». Guarda il bicchiere mezzo pieno anche il sardista Maieli: «La scoperta», ha rilevato, «significa che la rete di prevenzione dell’Unità di progetto funziona». Da veterinario aggiunge che «è in corso un’inversione culturale: nei territori cresce la necessità di allevamenti regolarizzati e non più abusivi. È l’unica chiave per riprendere a commercializzare la carne suina sarda».

La polemica

Maieli non ha risparmiato una stoccata all’assessora Satta, «arrivata a discussione finita e dopo essere stata sollecitata così tanto che le saranno fischiate le orecchie». L’esponente della giunta è andata dritta per il suo, ribadendo la necessità di riaprire al pascolo semibrado dei maiali. Una proposta già stroncata dal Consiglio regionale.

