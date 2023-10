Torna la Pazzieggiata, tra sport e socialità 

Oltre 600 iscritti per una grande giornata di sport e convivialità: successo, ieri a Serramanna, per la Pazzieggiata 2023. La manifestazione ideata dalla Polisportiva atletica va oltre l’avvenimento sportivo ed è una delle più longeve di Serramanna.

Anche ieri in tanti si sono dati appuntamento in piazza del Popolo, tradizionale punto di partenza della camminata che si conclude nel parco di Santa Maria, nell’omonima località che ospita il suggestivo santuario dedicato alla santa più amata dai serramannesi.

«È stata una bella giornata di sport e socialità come del resto avviene sempre per la Pazzieggiata», ha commentato il sindaco Gabriele Littera che ha salutato l’edizione 2023 della bella e longeva manifestazione elencandone i numeri, particolarmente significativi: «Oltre 600 persone iscritte, centinaia di pasti e centinaia di premi per i partecipanti», ha riassunto ancora Littera: «Migliaia di passi, chilometri di chiacchiere e svago per una tradizione che si rinnova dal 1984». Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito all’organizzazione della Pazzieggiata 2023: «Atletica Serramanna, Croce Verde, Nucleo operativo Quadrifoglio, associazione Anni d’argento e i Nonni vigile, compagnia barracellare e società di Santa Maria».

