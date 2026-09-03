Torna la mostra d’arte in pineta 

La pineta di san Gemiliano a Sestu tornerà ad abbellirsi grazie alle opere realizzate da tanti artisti. Domenica 6, a partire dalle 10 fino alle 19 si apre la seconda Mostra d’Arte Collettiva Estemporanea. E i nomi degli artisti che parteciperanno sono tanti: «Da Sestu ci sarà Ferruccio Ferru, con le sue pietre vive e i suoi quadri creati con materiali di riciclo – racconta Alessandra Sorcinelli, curatrice della mostra –, poi Rosaria Serra, abilissima su ceramica e tela, e poi tanti altri da vari comuni, come Giorgia Muscas, che con i suoi acquarelli mostra che la diversità va vissuta con orgoglio, Gino Cinus, che ha abbellito tanti angoli della sua Monastir, e molti altri. Ci saranno premi per i migliori». Ingresso libero.

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