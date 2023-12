Torna la Madonna di Monserrat 

Tornerà per le feste di Natale, in via del tutto eccezionale a Tratalias, la” Regina del Sulcis”. Si tratta del simulacro della Madonnina Santa Maria di Monserrat appena restaurato: arriverà il 21 dicembre, alle 15.30 nel piazzale parrocchiale e verrà presentata alla popolazione. Verrà celebrata una messa presieduta dal cardinale Arrigo Miglio. Il simulacro resterà in paese fino al 27 dicembre, ma prima del ritorno ad Iglesias, il giorno di Natale alle 10 ci sarà una processione verso il borgo medioevale dove, alle 10.30, verrà celebrata una funzione religiosa nella cattedrale. Grande soddisfazione da parte del sindaco Emanuele Pes: «Aver contribuito come sindaco e presidente del comitato al restauro - ha detto - mi rende orgoglioso per aver raggiunto il più bel risultato a cui mai si potesse ambire, sia per me sia che per la mia comunità». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA