Torna la luce in via 4 Novembre, accesi i nuovi lampioni 

Decenni al buio; anche se si trova in pieno centro, via 4 Novembre a Sestu sembrava quasi dimenticata. Perfino l’asfalto venne steso solo nel 1989, dalla ditta che costruì l'edificio del Banco di Sardegna. Ora finalmente la notte sarà illuminata.

Sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; fino a pochissimo tempo fa, la via non aveva nessun punto luce nel primo tratto, su cui tra l’altro confina la banca; e c’era un solo lampione nel secondo. Soddisfazione dal vicesindaco Massimiliano Bullita. «Con questo lavoro, per quanto ci dicono i residenti, colmeremo una mancanza ultradecennale, dotando la via di un impianto di illuminazione pubblica a norma e con tecnologia led, quindi ecologica e a risparmio energetico. Con le economie sulle lavorazioni e da ribasso d’asta riusciremo ad estendere l’impianto anche al vico Brigata Sassari, anch’esso con un impianto inadeguato».

Mentre per la sindaca Paola Secci «fin dalla nostra prima amministrazione, dopo aver efficientato l’impianto di illuminazione pubblica esistente siamo impegnati a colmare le mancanze che vengono dal passato. Cito ad esempio la pista ciclopedonale di via San Gemiliano, o anche la via Cagliari nel tratto ex provinciale e tante altre vie». Ora i residenti di via 4 novembre sperano che venga anche riasfaltata perché ha parecchie buche.

RIPRODUZIONE RISERVATA