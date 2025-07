Torna la luce dopo il furto di rame 

Lampioni di nuovo accesi dopo giorni di disagi e di buio in via Nenni, la strada cittadina che collega il centro di Selargius con la Statale 554 e percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Un problema causato dal furto di rame nell’impianto di illuminazione pubblica, con tanto di filmati registrati da alcune attività della zona e foto che immortalano i ladri - travestiti da finti operai per non attirare l’attenzione degli automobilisti di passaggio - mentre sfilano i fili di rame poi portati via. Immagini al vaglio della Polizia locale di Selargius che sta indagando per risalire all’identità dei responsabili. Intanto i tecnici di Engie, la ditta che si occupa dell’illuminazione pubblica nel territorio, sono intervenuti per riparare i fili e riportare la corrente elettrica nei lampioni della via.

Un episodio isolato in città, dopo la scia di furti seriali nella vicina Quartu dove nelle scorse settimane sono rimaste al buio diverse strade: emergenza, anche in questo caso, che sembra rientrata.

