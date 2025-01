Torna la luce al “Renato Sirigu” 

Luci al “Renato Sirigu” di Senorbì. Si sono conclusi i lavori finalizzati a ripristinare l’illuminazione nel campo sportivo di via Brodolini, per la gioia dei tanti appassionati che finalmente potranno allenarsi e giocare in una struttura adeguata. Il campo di calcio comunale ora è illuminato da nuovi apparecchi a Led di ultima generazione.

«Proprio nelle battute finali del vecchio anno – ha detto il sindaco Alessandro Pireddu – abbiamo ultimato i lavori di efficientamento e implementazione dell’impianto di illuminazione nell’area sportiva».

La seconda legislatura targata Pireddu sta proseguendo come si è conclusa quella precedente, con diversi interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree sportive. La Giunta comunale, dopo aver finanziato una serie di interventi per la messa in sicurezza del campo e delle tribune, aveva sottoscritto la convenzione con l’Unione dei Comuni della Trexenta per poter aderire al bando “Sport missione 2020” indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo attraverso il quale sono arrivati 900 mila euro per la riqualificazione completa delle strutture destinate alle attività sportive.

RIPRODUZIONE RISERVATA