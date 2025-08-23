VaiOnline
Sant’Elena.
24 agosto 2025 alle 00:21

Torna la gara dei cantadoris per la patrona  

È uno degli appuntamenti più attesi che si ripete da più di cento anni. Chi partecipa a settembre alla processione di Sant’Elena per le vie della città, sa che subito dopo a omaggiare la patrona sul palco allestito nel sagrato ci saranno gli improvvisatori.

Quest’anno l’appuntamento con la gara poetica in campidanese è per sabato 13 con i cantadoris Antonio Pani, Simone Monni, Fabiano Patteri e Eliseo Vargiu. Ad accompagnare alla chitarra ci sarà Ignazio Marcia. Marco Manca e Antonio Mei saranno basciu e contra. Ogni anno il pubblico è sempre più numeroso: seggiolina al seguito, si arriva già dalle prime ore della sera per assicurarsi un posto in prima fila. A seguire ci sarà la versata a chitarra.

ppuntamento con la tradizione anche mercoledì 17 con la commedia dialettale in lingua sarda campidanese “Totunu a su babbu” di Raffaele Fanti, messa in scena dall’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore.

