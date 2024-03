Torna la fiera regionale degli ovini 

A Macomer torna agli antichi fasti la mostra mercato regionale degli ovini. «Dopo anni di buio - dice il sindaco, Riccardo Uda - la mostra diventa di nuovo un appuntamento importante per gli allevatori di tutta l’Isola e per la crescita della nostra cittadina». Dal 3 al 5 maggio, l’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio, si rianimerà con la collaborazione della Regione e delle associazioni di categoria regionali e provinciali. Gli impianti sono ristrutturatati e accoglienti.

L’evento

La mostra, le cui origini risalgono agli inizi del secolo scorso, ha sempre richiamato a Macomer migliaia di visitatori. La Regione la finanzia con oltre 33 mila euro. La manifestazione coinvolge il mondo agricolo e la zootecnia, in sintonia con la storia e la vocazione del territorio.

«Una grande opportunità economica e di immagine per la nostra cittadina - dice l’assessore Toto Listo - la manifestazione avvicina qui le attività economiche di riferimento più identitarie, oggi purtroppo duramente colpite dalla crisi economica». La fiera rappresenta una ulteriore occasione per rimarcare e accendere i riflettori sull’importanza determinante, sotto il profilo economico, culturale e di tutela del territorio, legata all’allevamento e all’agricoltura in generale.

Gli obiettivi

Saranno esposti i capi pregiati degli allevamenti sardi. La manifestazione avrà come contorno l’esposizione di prodotti legati all’allevamento, in particolare a varie attività del territorio.

«La fiera torna agli antichi fasti - aggiunge l’assessore Listo - con un preciso impegno dell’amministrazione comunale di trasformarla in un luogo di incontro di allevatori e addetti del settore, dove le nostre campagne sono poste al centro, all’insegna della promozione e dell’orgoglio di Sardegna».

Secondo gli intenti dell’amministrazione comunale, la fiera ripropone vecchie formule, senza trascurare la tecnologia, per trasmettere ai giovani il valore del lavoro in campagna, l’importanza di un settore trainante nella piccola economia territoriale. «C’è l’importanza di tutti i prodotti che arrivano sulle nostre tavole e quindi di tutta la filiera a monte - dice Toto Listo - i tre giorni di maggio diventano importanti per rilanciare l’economia nel nostro territorio e promuovere la nostra cittadina».

