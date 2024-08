Torna la Fiera del Sud Ovest negli spazi del lungomare 

Via oggi alla quindicesima edizione della Fiera del Sud Ovest: per due giorni Portoscuso mette in vetrina attività turistiche, commerciali, artigiane, enogastronomiche del territorio e da tutta la Sardegna. L’inaugurazione è oggi alle 19, sul lungomare, con il saluto delle autorità a cui seguirà l’apertura degli stand. Per l’intrattenimento musicale la scaletta è ricca: alle 20.15 Fabrizio Voghera, protagonista del musical Notre Dame, alle 21.15 dj set con Roberto Turatti, special guest Nathalie Aarts, mentre alle 23 sarà sul palco Paolo Noise dallo Zoo di 105. Alle 23.30 i fuochi d’artificio. La fiera continua domani. Dalle 10 apertura delle mostre e visita guidata dell’antica tonnara di Su Pranu a cura di Sa Fabbrica. Gli stand sul lungomare apriranno alle 10.30 mentre le cucine, con pietanze etniche e tradizionali, dalle 12. Alle 21.30 spettacolo di fuoco e luci con Gionata Freuer Frei, alle 22 spettacolo con Demo Morselli e Marcello Cirillo, alle 23.30 spettacolo pirotecnico.

«La fiera è un appuntamento importante dell’estate a Portoscuso, fondamentale per la promozione delle attività che qui possono mettersi in mostra», dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso. Un appuntamento fisso, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. «Gli stand saranno circa 200, con attività del territorio e di tutta la Sardegna - dice Christian Masia che ha curato l’organizzazione - un’occasione di mettersi in mostra per gli operatori, accompagnata dall’intrattenimento, più lo spettacolo dei fuochi d’artificio».

