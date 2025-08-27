Torna la festa sotto le stelle, scattano i divieti per le auto 

Tutto pronto a Quartucciu per l’ultima serata agostana della rassegna di appuntamenti e spettacoli “Sere d’estate”: sabato in via Nazionale è in programma “Quartucciu sotto le stelle”, una serata di svago all’insegna dell’artigianato ma non solo.

Ci sarà infatti spazio anche per una mostra di auto e moto d’epoca, l’esposizione di produttori locali con il coinvolgimento delle attività del centro con intrattenimento musicale a cura del gruppo Rockside. L’amministrazione ha già emanato le ordinanze relative alle modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

Dalle 18:30 e fino alla 24 sarà istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati di via Nazionale nel tratto compreso tra il civico 165 e via Monsignor Raffaele Piras, il divieto di sosta con rimozione dal civico 165 al civico 181 e il divieto di transito (a eccezione dei residenti) nel tratto compreso tra la via Raffaele Piras e via Quartu.

E dopo il successo di sabato scorso, con il pienone alla “Cena sotto le stelle colorate” e centinaia di persone che hanno festeggiato in convivialità al parco Sergio Atzeni, Quartucciu si prepara ad una nuova serata di grande festa.

