Torna la festa in onore del patrono  

Dopo cinque anni torna a Quartucciu la festa in onore del patrono San Giorgio Martire, con un programma che spazia dalle cerimonie religiose all’intrattenimento in piazza. L’ultima grande celebrazione risale al 2019, poi tra pandemia, difficoltà a reperire le risorse economiche e contrasti con il vecchio parroco, il comitato si è preso una lunga pausa, ma oggi e domani la cittadina si animerà come ai vecchi tempi.

Il comitato

«Su richiesta del nuovo parroco, Don Elvio Puddu, abbiamo rimesso in piedi tutto. Ci siamo seduti a tavolino, ci siamo guardati in faccia e ritrovato l’entusiasmo. Il gruppo è lo stesso che ho la fortuna di coordinare dal 2010, tra donne e uomini siamo una quarantina», afferma Marco Paolucci, presidente del comitato che ha ideato un programma in grado di soddisfare i gusti di tutti, «per ripartire abbiamo deciso di volare basso, nonostante la generosità di quartuccesi e sponsor e la festa civile sarà solo in due giorni».

La festa religiosa

Le celebrazioni religiose – che si erano tenute in tono minore anche negli anni scorsi - hanno ovviamente un ruolo centrale nel programma. Questa sera la messa in onore di San Giorgio sarà seguita da una solenne processione con il simulacro del santo trainato dai buoi, che attraverserà le principali vie di Quartucciu, accompagnato dai gruppi folk locali e dalla banda Santa Cecilia. Domani mattina, la messa delle 10 sarà impreziosita dalle voci del coro polifonico Is Concias di Quartucciu. Le celebrazioni religiose si concluderanno lunedì alle 18 con la messa finale in onore del patrono.

Il programma

E oggi alle 22 tornano dopo anni anche i festeggiamenti civili, quando piazza San Giorgio accoglierà la performance di “Marta e il suo gruppo”. La serata è stata organizzata in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Lo scorso anno, infatti, il Comune ha aiutato tutti i comitati regalando una serata musicale ma San Giorgio non ne aveva usufruito. «Nel 2023 siamo stati contattati dal Comune a maggio», spiega Paolucci, «ma i tempi erano troppo stretti per organizzare la festa e non c’era neanche entusiasmo. Quest’anno, dopo aver parlato con don Elvio, abbiamo contattato l’assessora Contini che si è mostrata subito disponibile».Il vero fulcro della festa sarà però domani. Alle 17, i più piccoli potranno divertirsi con l'animazione del “Baby Fan” di Giuseppe Angioi. Alle 18 i cani diventeranno i protagonisti di una sfilata, insieme ai loro padroni, sotto la guida esperta dell'istruttrice cinofila Loredana Preti, nota per il suo impegno nel territorio. La serata proseguirà alle 21.30 con la discoteca all’aperto animata dal dj Sandro Murru, che trasformerà la piazza in una pista da ballo sotto le stelle, promettendo una selezione musicale capace di far divertire e ballare tutti.

