Torna la festa di San Lorenzo, il comitato a caccia di fondi 

Dopo quattro anni, la chiesa campestre di San Lorenzo ospiterà la festa in onore del Santo. L’evento religioso si terrà il 9 e 10 agosto, mentre l’11 e il 12 presso i giardini di via del Redentore ci saranno i fuochi d’artificio. Il 10 è previsto lo spettacolo “Cala Scraffingiu”, di Alessandro Pili, sempre nella chiesa campestre.

Il nuovo direttivo del comitato organizzatore, coordinato da don Sergio Manunza, parroco del Santissimo Redentore, è composto, tra gli altri, dal neo presidente Roberto Argiolas e dal vice Sergio Ambu. «Vogliamo valorizzare le tradizioni che accompagnano l'evento tanto atteso dai monserratini, che è anche un richiamo turistico per l’area metropolitana», spiega il comitato. «Per farlo servono almeno 20.000 euro. È importante il contributo dei cittadini, degli sponsor e il consueto patrocinio comunale». Nei prossimi giorni ci sarà una raccolta fondi. «Chiederemo un incontro al sindaco e all’assessora alla Cultura Emanuela Stara per capire quali risorse economiche intendono destinare alla festa e per collaborare alla sua realizzazione», prosegue il comitato, al lavoro anche per aprire la chiesa campestre in occasione di Monumenti Aperti (13 e 14 maggio).

