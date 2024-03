Torna la festa dell’innesto 

Torna a Musei l'appuntamento di primavera della “Festa dell'innestodel perastro e dell'olivastro”. L'appuntamento per tutti i partecipanti alladiciasettesima edizione è per le 9 di venerdì 22 marzo nella pineta comunale diGuardia Su Lillu, nei pressi della strada statale 130. Organizza l’associazione di volontariato Avm) col patrocinio del Comune. Fra i partecipanti anche le classi primaria e secondariadell'Istituto “Meloni” di Musei, che accompagnate dai docenti potrannoapprendere tutte le tecniche dell'innesto, oltre a potersi cimentare in alcune provepratiche.

Lo scopo è, non solo innestare le piante, ma anche stare a contatto con la natura epreservare l'ambiente. «L’ obiettivo – afferma il presidente dell’Avm, Michele Reginali – è accogliere quanta più gente possibile». (p. cab.)

