Torna la “Festa della musica”: sarà dedicata a Massimo Ferra 

Edizione numero sette, come le note: è un numero importante per la Festa della musica di Sestu, organizzata da MeditEuropa con la direzione artistica di Pierpaolo Meloni. L’iniziativa a carattere musicale si tiene ogni anno in tutto il mondo per celebrare il solstizio d’estate. Appuntamento allo Spazio Samsa di via Gramsci 5.

La prima serata, sabato, sarà dedicata a Massimo Ferra, il talentuoso chitarrista cagliaritano scomparso un anno fa. Sul palco saliranno Gianluca Tozzi Trio, Matteo Maccioni-Resonant Paths, Mauro Mulas Ensemble, Quartetto Réunis e Stefano Ferra. Sono formazioni composte da diversi artisti che negli anni si sono cimentati con lui nel jazz e non solo, due suoi allievi e i figli Pietro e Stefano.

Mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 4 luglio saranno sul palcoscenico gli allievi della scuola Anspi, Associazione nazionale san Paolo Italia, di Sestu, con quattro differenti saggi e oltre 40 allievi. Venerdì 27 invece si uniranno cinema e musica con un omaggio al regista francese Georges Méliès, inventore degli effetti speciali. Sullo schermo, due capolavori del muto: “Alla conquista del Polo” e “Viaggio nella Luna”, con accompagnamento musicale e sonoro di Pierpaolo Meloni e Pierpaolo Frailis.

