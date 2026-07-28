Torna la festa del Cristo dei subacquei 

Fede, mare e memoria: domenica torna nella spiaggia di Genn’e Mari a Torre delle Stelle la festa del Cristo dei subacquei, che ogni anno richiama turisti, fedeli e curiosi. Il programma ricalca quello consolidato negli anni. Alle 10,30 la messa al Club nautico; alle 11,30 la processione delle imbarcazioni, che dalla spiaggia raggiungerà il tratto di mare che custodisce la statua sommersa. Alle 12 il momento più atteso: la benedizione subacquea e la deposizione di una corona ai piedi del Cristo, gesto di ringraziamento al mare e di preghiera per quanti lo vivono per lavoro, passione o diletto.

L’iniziativa è organizzata dal Sub Sinnai, presieduto da Paride Cardia, insieme al Club nautico Torre delle Stelle “Genn’e Mari” con la collaborazione della parrocchia “Madonna della Fiducia” di Solanas e il patrocinio del Comune di Sinnai. Il monumento attorno al quale ruota la festa è opera di Franco Congiu, scultore e istruttore sommozzatore sinnaese. La statua fu collocata sul fondale nel 2002, a circa sette metri di profondità, in memoria di chi ha perso la vita in mare e a protezione di chi il mare lo frequenta ogni giorno. È alta circa due metri e mezzo e raffigura un Cristo che tiene tra le mani cinque pani e due pesci, segno di abbondanza e di gratitudine.

Negli anni è diventata anche una piccola attrazione turistica: si raggiunge costeggiando gli scogli sulla destra della spiaggia, una boa bianca ne segnala la posizione. Ormai la festa è diventata un appuntamento fisso del calendario dell’estate sinnaese. (ant. ser.)

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