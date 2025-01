Torna la coppia Makoumbou-Adopo? 

Nuova tappa di avvicinamento al match con la Lazio al “Crai Sport Center” di Assemini dove salgono il ritmo e l’adrenalina. Luvumbo continua ad allenarsi a parte per il solito problema alla caviglia sinistra, è comunque l’unico giocatore del Cagliari indisponibile per il posticipo della ventitreesima giornata della Serie A, in programma appunto alla Unipol Domus lunedì sera, a partire dalle 20.45. Previsti per ora 15mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti. Il numero è comunque destinato a salire.

Il punto

La disfatta di Torino ha lasciato il segno non solo in classifica e nel morale del gruppo. Nicola potrebbe dare la contro-scossa e riportare la coppia Makoumbou-Adopo nel cuore del campo. Sulla trequarti si rinnova, invece, il ballottaggio tra Viola (in crescita) e Gaetano (deludente contro i granata dopo l’exploit col Lecce).

I dieci giorni di distacco tra una partita e l’altra consentono a tutti di recuperare al meglio, soprattutto a Mina, tra i più attesi dopo il “rosso” rimediato nella gara d’andata giocata lo scorso 4 novembre all’Olimpico nella quale fu espulso anche Adopo. Dubbi pure a sinistra con Augello, Felici e Obert in corsa per due maglie. (f.g.)

