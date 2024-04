Torna la Ciclopedalata del Sinis per adulti, bambini e famiglie 

È tutto pronto a Cabras per la “Ciclopedalata del Sinis”, la tradizionale manifestazione sulle due ruote promossa dal Comune. L’appuntamento è per il primo maggio. Bambini, adulti e intere famiglie percorreranno in bici la strada che unisce il centro abitato alla borgata di San Giovanni di Sinis.

Il raduno si terrà in piazza Don Sturzo, a partire dalle 8 ci si potrà iscrivere all’evento e ottenere la maglietta della manifestazione. Alle 9.30 la partenza, alle 17.30 il rientro. Da qualche anno l’evento diventa anche il modo per riaccendere i riflettori sulla volontà del Comune di realizzare una pista ciclopedonale tra Cabras a Torregrande.

Di recente il sindaco Andrea Abis ha denunciato nuovamente lo stop a un progetto già finanziato con 2 milioni di euro. Attualmente la norma regionale prevede però l’inedificabilità e non trasformabilità a trecento metri dalle lagune, fatto che ha causato la perdita del finanziamento.

«Io credo che la comunità abbia subito un grave torto dalla precedente giunta regionale e che questo torto vada subito recuperato – ha detto il primo cittadino Abis -. Chiediamo l’immediato rifinanziamento della pista ciclabile alla giunta Todde in modo tale che finalmente ci consentano di realizzare l’opera tanto attesa». ( s.p. )

