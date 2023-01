Torna la baby gang, nuovo allarme 

Gli episodi si moltiplicano e aumenta l’allarme. La banda di ragazzini, tutti minorenni, che nei mesi scorsi aveva picchiato e minacciato alcuni coetanei, è tornata a far danni, tanto che nei giorni scorsi altre tre mamme sono andate dai carabinieri a presentare denuncia. Tanto che adesso, molti giovanissimi della zona, tutti tra i 12 e i 13 anni, hanno paura di uscire e sono costretti a stare chiusi in casa.

L’ultima tentata estorsione

L’ultimo di una lunga serie di episodi, è di appena una settimana fa, a pochi passi da piazza Santa Maria. A raccontarlo, sempre dietro la garanzia dell’anonimato per paura di ritorsioni, è la mamma di un dodicenne. «Mio figlio stava uscendo con un amichetto» dice la donna, «ma dopo qualche minuto lo vedo risalire a casa spaventatissimo. Era sotto casa ad aspettare l’amico quando si sono avvicinati i bulletti, erano tre in monopattino e gli hanno detto di dargli i soldi. Lui per fortuna è riuscito a riaprire subito la porta e a tornare su e quelli ironicamente gli hanno detto “dai che se non ce li dai, non ti picchiamo”. Io mi sono affacciata subito alla finestra per dirgli di andarsene e quelli sono fuggiti». Poco dopo, «assieme ad altre due mamme, con figli che avevano vissuto episodi simili, siamo andate dai carabinieri e abbiamo fatto denuncia. Tra l’altro a un amico di mio figlio hanno cercato di rubare la bicicletta».

Il pestaggio

Nei mesi scorsi un altro ragazzino era stato picchiato a pochi metri dall’ex asilo di via Boito e altri due tredicenni erano stati aggrediti, uno sempre nei pressi di Santa Maria l’altro mentre andava a Molentargius per una festa di compleanno. Il primo era stato sorpreso alle spalle e preso a schiaffi ed era poi riuscito a rifugiarsi dentro un negozio. L’altro invece, come aveva raccontato la mamma, nel curvone di via S’Arrulloni, assieme a un amico aveva incontrato dei ragazzini che prima si erano avvicinati facendo i prepotenti, poi uno di questi aveva tirato fuori un coltellino svizzero e li aveva minacciati. «Non contento», spiega la donna «aveva poi preso a pugni mio figlio all’addome e al viso». E ora non esce più di casa.