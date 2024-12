Torna in piazza Meloni il maxi presepe dipinto  

Torna a Sestu in piazza Pietro Meloni il presepe realizzato dall’artista Giorgio Loi. Decine di sculture intagliate e dipinte a mano. «Un lavoro che ho voluto condividere con tutti», aveva raccontato Loi, autore di numerosi dipinti e murales. Inoltre il Comune ha sistemato dei fari, per garantire l’illuminazione notturna. Domani alle 16 il parroco di San Giorgio don Sergio Manunza benedirà il presepe, con la musica del coro dell’Università della Terza Età, “Emozioni in Armonia”, che proporrà classici natalizi.

