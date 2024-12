Torna in mare il presepe subacqueo 

Il presepe subacqueo nel mare di Solanas ha compiuto ieri trent’anni. Una storia iniziata nel 1994 che ha avuto come protagonisti i sommozzatori del club Sub Sinnai e le statuine realizzate dalle mani dell’artista Franco Congiu. Ieri il rito del presepe si è ripetuto in un clima di grande commozione. Il parroco don Diego Zanda ha celebrato la messa prima della fiaccolata fino alla spiaggia dove il sacerdote ha benedetto le statuine. Poi l’immersione sino alla grotta del presepe.

La manifestazione che è stata organizzata dal club Sub Sinnai con la parrocchia e il Club nautico Torre delle Stelle, coinvolgendo anche il Coro Segossini, che, con i suoi canti, ha accompagnato la messa e la novena di Natale. Nell’occasione è stata anche presentata e benedetta dal parroco una raffigurazione sacra in alto rilievo che sarà posata dai sommozzatori del Sub Sinnai, la prossima estate nelle acque di Solanas, su un fondale di 10 metri di profondità. (r. s.)

