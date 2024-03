Torna in città il Gran premio di ciclismo 

Torna dopo cinque anni il Gran premio ciclistico Città di Monserrato, che si svolgerà sabato 14 marzo a partire dalle 16.30, quando i partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna partiranno da via Porto Botte e attraverseranno piazza Fortunato Manca, via dell’Argine in entrambi i lati e via Caracalla. Un percorso che ripeteranno per venticinque volte, per un totale di 36 km. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna delle dieci categorie suddivise per fasce d’età, dai più giovani ai più anziani. Ci sarà anche una categoria di sole donne.

L’iniziativa giunta alla seconda edizione – la prima è stata nel 2019 - è organizzata dal gruppo sportivo Gino Mameli con il patrocinio del Comune. «Abbiamo già ricevuto una trentina di adesioni da tutta l'Isola, è un’iniziativa molto sentita», commenta Gino Mameli, presidente del gruppo che porta il suo nome: «I premi saranno targhe e prodotti alimentari».

RIPRODUZIONE RISERVATA