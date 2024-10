Torna in carcere Borgese, per i Pm è uno stupratore seriale 

ROMA. Torna in cella Simone Borgese, accusato della violenza sessuale su una studentessa avvenuta a Roma l'8 maggio e già condannato per altri due episodi di abusi. L’uomo era ai domiciliari da giugno, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei difensori contro la misura cautelare in carcere. Il 39enne ha già scontato una condanna ad oltre 7 anni per lo stupro di una tassista avvenuto nel 2015, sempre l’8 maggio. La serialità, la ripetizione del modus operandi non fa escludere agli inquirenti la possibilità che l'uomo sia autore di altri episodi ancora. Il copione dell'ultima violenza è praticamente sovrapponibile a quello messo in atto 11 anni fa.

