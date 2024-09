Torna il “Tg Salute” 

In Italia muoiono 4000 persone per suicidio ogni anno, 150 in Sardegna. Una epidemia silente per la società, capace però di scatenare un silenzio assordante per nuclei famigliari, amici, colleghi di lavoro, e, indirettamente, per intere comunità. Se ne parla a “Tg Salute” in onda oggi alle 15 su Videolina, curato da Simona De Francisci, nella foto .

Tra le diverse condizioni associate a suicidio gli esperti segnalano il ruolo svolto dai social media: possono essere pericolosissimi. Isolamento e persecuzione si associano all’uso prolungato di smartphone e social media. Inoltre, ci sono giochi di morte: ipnotizzano i giovani inducendo comportamenti autolesionistici fino all’atto del suicidio.

