Torna il sereno a Castiadas 

Castiadas. Il Castiadas andrà avanti. I dubbi sulla sopravvivenza della società sorti dopo le dimissioni del presidente Mauro Vargiolu e le sue dichiarazioni («si chiude un ciclo triennale in cui abbiamo lavorato sodo e con serietà. Purtroppo ci hanno lasciati soli. Spero arrivi qualcuno che abbia davvero a cuore il territorio e la società»), sembrerebbero essere stati spazzati via dopo l’incontro convocato dal sindaco Eugenio Murgioni nell’aula consiliare per salvare la squadra e mantenere la Promozione.

Retromarcia

«Abbiamo discusso del futuro», spiega il primo cittadino, al cui appello hanno risposto diversi imprenditori e gli ex presidenti Saverio Onano, Pierpaolo Più, Cenzo Zaccheddu e Antonello Carta. È emersa la volontà di collaborare perché il Castiadas, squadra con un passato in Eccellenza e anche in Serie D, vada avanti. «Una buona base per continuare».

E a quel punto Vargiolu annuncia: «Momentaneamente ritiro le dimissioni in attesa degli eventi. L’impegno è arrivato: attendiamo i fatti. Intanto mi impegno a iscrivere la squadra al prossimo campionato».

L’incontro

Il primo cittadino nel suo intervento in Municipio ha sottolineato l’importanza di salvare una società sportiva che da 53 anni rappresenta un punto di riferimento per Castiadas non solo in ambito sportivo ma anche sociale e culturale.

«È un patrimonio della nostra comunità che non possiamo permetterci di perdere», ha sottolineato Murgioni alla fine della riunione, «ho ribadito l’impegno concreto dell’amministrazione per sostenere lo sport, non solo attraverso il supporto morale ma anche con un investimento diretto: circa 100mila euro all’anno, di cui 60mila per la gestione delle strutture comunali», quindi palestra e campo da calcio, «e 40mila in contributi diretti alle associazioni sportive».

Il bando

Oltre al sindaco erano presenti l’assessore allo sport Alessandro Loddo (intervenuto nel dibattito) e i consiglieri comunali Simone Cappai e Luciano Ghiani.

«Lunedì 30 giugno», quindi domani, «saranno erogati i contributi relativi al 2023/2024 e a luglio verrà pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi 2024/2025, che saranno liquidati entro settembre», ha aggiunto Murgioni: «Nelle ultime stagioni il Castiadas ha ricevuto mediamente circa 28mila euro all’anno. Per la nuova annualità daremo particolare attenzione alla scuola calcio dei più piccoli, che rappresenta la base su cui costruire il futuro dello sport a Castiadas».

Il presidente

Mauro Vargiolu dal canto suo ha riassunto la propria esperienza alla guida della società, poi è emersa con chiarezza una volontà condivisa: fare squadra per evitare la scomparsa dell’Asd Castiadas 1973.

«L’amministrazione», ha chiuso Murgioni, «farà la sua parte. Crediamo nello sport come strumento di inclusione, crescita, identità. E lo sosterremo con convinzione e responsabilità».

