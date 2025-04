Torna il Sardinia World Chess Festival 

Dal 26 aprile al 3 maggio Orosei diventerà la capitale mondiale degli scacchi ospitando una delle tappe FIDE più attese dell’anno: il Sardinia World Chess Festival. Dopo il grande successo della prima edizione del 2024, l’ITI Marina Beach Club & Resort accoglierà 250 atleti dai 9 agli 82 anni provenienti da 33 Paesi. Ieri, nella sala convegni dell’assessorato regionale al Turismo la presentazione dell’evento valido come tappa di qualificazione per la coppa del mondo e riconosciuto come strumento per valorizzare il territorio: potrà infatti contare su una copertura mediatica globale con 60 scacchiere in diretta sulle principali piattaforme mondiali di streaming scacchistico quali lichess.org e chess.org oltre a ChessBase India, canale leader di comunicazione scacchistica in Asia con oltre 5 milioni di followers. Tra i nomi di spicco oltre il belga Daniel Dardha, numero 1 del torneo e vincitore dell’edizione 2024, l’oristanese Francesco Sonis, campione italiano assoluto e il cagliaritano U18, Filippo Cugia.

«Un evento di tale portata richiede un’organizzazione di altissimo livello. Ringrazio la federazione, gli organizzatori (Emmedì Sport) e l’assessorato al turismo» ha detto Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna. «Gli scacchi sono uno sport che unisce: dietro le scacchiere ci saranno russi ed ucraini che si daranno la mano ad inizio partita» ha detto Roberto Mongrazini, maestro ed organizzatore internazionale. Unione sportiva che si manifesta anche nella volontà congiunta di rinviare a domenica l’inizio delle gare per osservare sabato il lutto nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA