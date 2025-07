Torna il Riesame ma mancano i giudici 

Gallura Provincia, il Tribunale di Tempio sale di rango e ritorna nel presidio di giustizia la funzione del Riesame delle misure cautelari reali. Detto con altre parole, Sassari restituisce, senza troppo dispiacere, la competenza della valutazione dei ricorsi contro sequestri di denaro, immobili. barche, auto e qualsiasi altro oggetto o bene collegato a indagini penali. Una funzione importante che restituisce importanza e prestigio al Tribunale gallurese. Ma la competenza restituita ai magistrati galluresi è un impegno gravoso. E in queste ore nel palazzo di giustizia si fanno i conti con una situazione che non promette niente di buono. Il Tribunale del Riesame presuppone la disponibilità di tre giudici in pianta stabile per esaminare i ricorsi contro i sequestri. Tre giudici che prendano in carico una delicatissima funzione. E a Tempio, attualmente, i magistrati della Sezione penale sono pochi. Non solo, è stata data conferma sul trasferimento di due giudici molto apprezzati e giovani, Alessandro Cossu (destinazione Asti) e la magistrata olbiese Silvia Campesi (assegnata al Tribunale di Cagliari). Senza giudici il Riesame non può funzionare. Inoltre, i gip non potranno contemporaneamente occuparsi dei ricorsi, in quanto sono stati loro a disporre i sequestri.

