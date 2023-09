Torna il raduno delle 500 

A San Gavino ritorna oggi il raduno delle Fiat 500 e delle auto d’epoca, giunto alla 21ª edizione. Appuntamento in via Roma, iscrizioni dalle 9 e alle 11,30 partenza per un giro turistico di San Gavino, per poi raggiungere le antiche terme di Santa Mariaquas a Sardara per una visita guidata e un aperitivo e tornare a San Gavino per un momento conviviale: nel pomeriggio le premiazioni per l’auto più vecchia, la più giovane, la più sgangherata, quella arrivata da più lontano e la più originale. (g. pit.)

