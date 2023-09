Torna il progetto “interAzioni” per operatori didattici e museali 

Scadono domani le iscrizioni per la nuova stagione del progetto “interAzioni” del Man di Nuoro, rivolto a operatori didattici e dei musei del territorio. Il Man propone due incontri. Il primo suggerimento è per il 29 settembre (ore 16-18.30) e sabato 30 (15-18), il secondo per il 30 ottobre (orario 10-13) e martedì 31 (ore 10-13 e 15-18). Nel primo appuntamento i partecipanti si conosceranno e si confronteranno, nel secondo i dipartimenti che avranno dato la l’adesione potranno proporre un’attività a scelta tra quelle già realizzate nei propri spazi. Il limite è di 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita, va presentata via e-mail a didattica@museoman.it. (g. pit.)

