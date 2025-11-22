Torna il presidio delle forze dell’ordine 

L’attesa è finita: a Monastir è stato ripristinato il presidio delle Forze dell’ordine, sospeso a settembre in seguito ai disordini di piazza del Carmine a Cagliari. Il ritorno della pattuglia arriva dopo gli ultimi episodi di tensione registrati nel Centro di prima accoglienza per migranti, le richieste dell’amministrazione comunale e le segnalazioni dei residenti di episodi che avevano minato il senso di sicurezza.

Tutte le sere, a partire dalle 18,30 e fino almeno alle 21, la camionetta monitora la centrale via Nazionale, le fermate del pullman e la zona delle scuole.

«Accogliamo con soddisfazione il ripristino e il rafforzamento del presidio comunicato dalla Questura», dichiara la sindaca Paola Ugas: «Questo è un primo e fondamentale segnale di ascolto da parte delle istituzioni centrali e una necessaria risposta alla grave emergenza sicurezza vissuta dalla nostra comunità. Il ripristino è una risposta alle rimostranze del Consiglio comunale ma lo consideriamo solo un primo passo. La nostra attenzione resta altissima e auspichiamo che il presidio sia accompagnato dall'attuazione delle misure strutturali a lungo termine che abbiamo avanzato per riportare gli effetti della struttura a una dimensione gestibile e sicura».

Anche per i consiglieri di minoranza la misura è insufficiente: «Se la camionetta presidia il territorio solo poche ore al giorno – domanda Alessio Marotto – che cosa può accadere nel resto del tempo? A Macomer, per esempio, il presidio è assicurato 24 ore su 24. Il rischio è che qualcuno si faccia giustizia da solo».

