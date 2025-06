Torna il postino nelle “case sparse”  

Per la prima volta gli iglesienti che risiedono nelle aree rurali ricaveranno la corrispondenza direttamente a casa. Dopo le proteste e la mozione presentata in consiglio comunale da Federico Melis e Gianna Concu del gruppo “Iglesias Avanti”, la situazione si è sbloccata dopo un incontro tra gli amministratori e Poste Italiane al quale era presente anche il sindaco Mauro Usai. L’azienda ha confermato la regolarità della consegna della corrispondenza, senza giacenze o arretrati nel centro di distribuzione locale. Restano i problemi in alcune zone della città che da poco tempo hanno finalmente la nuova toponomastica.

Il servizio

«Abbiamo spuntato dei miglioramenti, tra cui la copertura delle “case sparse” non solo di Barega, ma anche di Su Merti e delle altre zone rurali della città – racconta Federico Melis –. C’è l’impegno da parte di Poste Italiane di assumere altro personale per coprire quelle zone». «Abbiamo raggiunto un obiettivo storico – aggiunge Gianna Concu –. Chiediamo tuttavia ai cittadini di applicare i nomi alle cassette postali, che dovranno essere visibilmente esposte, è importante per ricevere la posta». Il dialogo ha portato a diverse proposte concrete, tra cui il potenziamento delle risorse dedicate al recapito e il miglioramento della comunicazione con l’utenza locale, per informare meglio i cittadini sui cambiamenti e sulle modalità di consegna. In particolare, è stata sottolineata l’importanza che i residenti aggiornino i propri indirizzi presso fornitori di servizi come acqua, luce e telefono, per facilitare la corretta consegna.

«Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro – hanno dichiarato i consiglieri Melis e Concu –. Continueremo a vigilare affinché gli impegni presi si traducano in interventi concreti a beneficio della comunità». Anche il sindaco Mauro Usai ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e grandi aziende di servizio pubblico, ribadendo «l’impegno dell’amministrazione nel farsi portavoce delle esigenze dei cittadini. È stato già ipotizzato un nuovo incontro di verifica nei prossimi mesi per monitorare l’effettiva evoluzione del servizio postale a Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA