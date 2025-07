Torna il pellegrinaggio della Madonna delle Grazie  

Alcune centinaia di persone hanno risposto positivamente all’appello del sindaco di Calasetta Antonello Puggioni per rilanciare il pellegrinaggio della Madonna delle Grazie.

È andato il primo cittadino in persona ad accogliere i fedeli alla partenza da Sant’Antioco, assieme a una delegazione di cittadini di Calasetta che, insieme ai “cugini” di Sant’Antioco hanno pregato per il tratto di strada che congiunge le due località isolane. La tradizione vede per il 2 luglio i cittadini di Sant’Antioco riuniti in preghiera, incamminarsi a piedi verso Calasetta, per poter essere nella chiesa di San Maurizio per la prima messa dedicata alla Madonna. «Una bellissima giornata iniziata alle 3 con il pellegrinaggio e terminata alla sera con la messa e la processione in onore della nostra Madonna delle grazie - ha detto Antonello Puggioni - ringrazio chi ha partecipato al pellegrinaggio che è stato nuovamente riproposto dopo che si era fermato per alcuni anni». Una partecipazione degna di nota, quest’anno la si registra per le comunità di Arenzano e di Carloforte che, per l’occasione, hanno voluto omaggiare Calasetta con la raffigurazione di Cristo proveniente dai due Comuni. (s. g.)

